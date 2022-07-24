Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesinde açılış ve triportör dağıtım törenlerine katıldı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesinde açılış ve triportör dağıtım törenlerine katıldı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Birecik ilçesine giden Vali Ayhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Birecik Belediyesi tarafından ilçedeki at arabası sahiplerine verilen 50 triportor tipi motosiklet dağıtımı törenine katıldı. Daha sonra Vali Ayhan, Birecik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu ile Saha Mahallesindeki şehit Ali Kılınç'ın isminin verildiği park açılışını gerçekleştirdi. Etkinliklere, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, AK Parti Şanlıurfa il Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Kaymakamı Kadir Duman ile ilgililer katıldı. AA / Salih Darıcı - Güncel Salih Ayhan Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.