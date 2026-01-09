Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Şıldak, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını tercih eden Şıldak, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" isimli karesini oyladı.

Vali Şıldak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" karesini seçerken, "Spor"da Tayfun Coşkun'un "İnecek" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini seçen Şıldak, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını tercih etti.

Vali Hasan Şıldak, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirtti.

Fotoğrafların her birinin önemli mesajlar verdiğini aktaran Şıldak, "Çok dikkat çekici fotoğraflar var oylamada. Biz de bu 112 fotoğraf arasından 6 kategoride seçimimizi yaptık. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Ülke gerçeklerine, dünya gerçeklerine, özellikle insanlık açısından çok değerli noktalara temas ettiği çok açık. Her biri özel seçim olan bu fotoğrafların biz de kendi açımızdan yakaladığımız nüansları göz önüne alarak seçimlerimizi yaptık. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.