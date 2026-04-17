Haberler

Şanlıurfa'da Öğretmene Bıçaklı Saldırı İddiasına Yönelik Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, Siverek'teki Dumlupınar Ortaokulu'nda bir öğretmenin bıçakla yaralandığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Olayda, şüpheli bir kişi okulda etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Siverek ilçemizde bir ortaokulda bir öğretmenimizin kendisine yönelik saldırı sonucunda yaralandığı şeklinde haber siteleri ve sosyal medyada bazı haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bugün saat 12.40 sularında Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi, okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

