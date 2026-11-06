Şanlıurfa Siverek'te hayvan otlatan çoban yıldırımın yakınına düşmesiyle yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te hayvan otlatan çoban yıldırımın yakınına düşmesiyle yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan otlatan çobanın yakınına yıldırım düştü ve çoban yaralandı. Altaylı Mahallesi kırsalındaki olayda yaralanan çoban, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakınına yıldırım isabet eden çoban yaralandı.
Kırsal Altaylı Mahallesi kırsalında hayvan otlatan İ.Ö'nün yakınına yıldırım düştü.
Yaralanan çoban, yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA