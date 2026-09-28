Şanlıurfa Siverek'te balkondan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa Siverek'te balkondan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi'nde üçüncü kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.
Haliliye Mahallesi'ndeki bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilyaprak, kurtarılamadı.
Kaynak: AA