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Şanlıurfa Siverek'te balkondan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi'nde üçüncü kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.

Haliliye Mahallesi'ndeki bir binanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilyaprak, kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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