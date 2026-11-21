Şanlıurfa Siverek'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa Siverek'te alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı, jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Kırsal Hasırlı Mahallesi iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan S.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA