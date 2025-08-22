Şanlıurfa Şehir Hastanesi için Personel Alım Haberi Gerçeği Yansıtmıyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, yapımı devam eden Şehir Hastanesine personel alınacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan Şanlıurfa'da yeni açılacak Şehir Hastanesi için hemşire, bilgi işlem personeli, tıbbi sekreter, hasta karşılama-yönlendirme personeli, çocuk gelişimi ve danışman alınacağı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Şehir Hastanesi inşaatının devam ettiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizde yapımı devam eden 1700 yataklı Şehir Hastanesinin inşaatı sürmektedir ve bu aşamada herhangi bir personel alımı söz konusu değildir. Şehir Hastanemizin açılış sürecinde yapılacak personel alımları yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olup usuller aşağıda belirtilmiştir. Sağlık ve yardımcı sağlık personeli alımları, Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanlar doğrultusunda KPSS ile merkezi atama yöntemiyle yapılacaktır. Sürekli işçi alımları (temizlik, güvenlik, teknik vb.) ise yine Bakanlığımızca belirlenen kontenjanlar çerçevesinde İŞKUR üzerinden ilan edilecek, başvurular İŞKUR tarafından alınacak ve sonrasında Sağlık Bakanlığında noter huzurunda kura çekilerek asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. Bu yöntemler dışında sosyal medya üzerinden, elden matbu formlar aracılığıyla veya şahsi girişimlerle işe alım yapılması mümkün değildir. Vatandaşlarımızın bu tür asılsız iş vaadi ve duyurulara itibar etmemeleri, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, resmi personel alım duyurularının yalnızca Sağlık Bakanlığı (https://yhgm.saglik.gov.tr), İŞKUR (https://esube.iskur.gov.tr) internet siteleri üzerinden yapılacağı kaydedildi.