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Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık anıldı

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Şanlıurfa'nın önemli müzik insanlarından biri olan Abdullah Uyanık'ın ölümünün 15. yılında mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törende Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Uyanık'ın oğlu Levent Uyanık, babasının müziğe olan tutkusunu vurgulayarak, onun sesi, yorumu ve çalışmalarıyla müziğe adadığını belirtti. Anma törenine Uyanık ailesi ve yakınları katıldı.

Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık, ölümünün 15'nci yılında mezarı başında anıldı.

Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Uyanık için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Abdullah Uyanık'ın oğlu Levent Uyanık, babasının Şanlıurfa'nın önemli müzik insanlarından birisi olduğunu belirterek, sesi, yorumu ve çalışmalarıyla ömrünü müziğe adadığını kaydetti.

Anma törenine Uyanık ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Uyanık Şanlıurfa Kültür Sanat Güncel Haberler

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