Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde 2 firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Siverek ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, Karaköprü ilçesinde hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ile Siverek ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA