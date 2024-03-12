Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programları Gerçekleştirildi

Güncelleme:

Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda, öğrencilerin şiir okuma ve tiyatro gösterisi gibi etkinlikler gerçekleştirdiği, konuşmaların yapıldığı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu belirtildi.

Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuyup, tiyatro gösterisi sergiledi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törene, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Malatya

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Akşemsettin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri de işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan sunumların yapıldığı etkinlikte, Ersoy'un şiirleri okundu.

Etkinliği izleyen Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, sahneye çıkarak öğrencileri tebrik etti.

Kilis

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Etkinlikte öğrenciler "İstiklal Şairi"nin eserlerini okudu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, sinevizyon gösterisinin ardından kahramanlık türküleri seslendirildi.

Programa, Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Akif Ersoy Şanlıurfa Malatya Kilis Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Osman Ertürk kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gazipaşa Belediye başkan adayı Osman Ertürk kaç yaşında, nereli? Sudiye Gizem Aksoylu kimdir? CHP Adana Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu kaç yaşında, nereli? Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli? Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Bedrettin Karataş kimdir? CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Ali Bedrettin Karataş kaç yaşında, nereli? Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kaç yaşında, nereli? Fadime Geçioğlu kimdir? CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Fadime Geçioğlu kaç yaşında, nereli? Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli? Kasım Karaköse kimdir? CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kaç yaşında, nereli? Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli? İbrahim Oğuz kimdir? MHP Antalya-Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz kaç yaşında, nereli? Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir? Mehmet Ali Kızıloluk kimdir? CHP Adana Feke Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kızıloluk kaç yaşında, nereli? Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title