Ramazan Ayı İlk İftarları Yapıldı

Güncelleme:
Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ramazan dolayısıyla Rabia Meydanı'nda iftar sofraları kurdu.

Belediye, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve engelliler için kent genelinde iftar kumanyası dağıttı.

Kentteki sivil toplum kuruluşları da yardıma muhtaç vatandaşlar için ramazan kolisi dağıttı.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar iftarlarını açtı.

Malatya

Malatya'da ramazan ayı dolayısıyla Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurdu.

Düğün salonları ile bazı işletmelerde kurulan sofralarda vatandaşlar sıraya girerek iftarlıklarını aldı.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Adıyaman

Adıyaman'da ramazan ayının ilk iftarı şehit ve gazi yakınlarıyla yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına şehit ve gazi yakınları katıldı.

İftar sonrası gazetecilere açıklama yapan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, ramazan ayının önemini anlattı.

Alkayış, "Şehit ve gazilerimize her daim minnettarız, saygıyla önlerinde eğiliyoruz. Hatıralarına sahip çıkıyoruz, 81 ilimizde eş zamanlı olarak şehit ve gazilerimizle iftar programında bir arada olduk." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, kurum amirleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA " / " + Orhan Yoldaş -
