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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Atakent Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan A.B, binanın üçüncü katından düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA