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Şanlıurfa Karaköprü'de bir bahçeden 1100 kilogram fıstık çalan 4 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa Karaköprü'de bir evin bahçesinden 1100 kilogram fıstık çalınması üzerine İl Jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerinden tespit edilen 4 şüpheli Bozova'da yakalandı; adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde fıstık çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından A.A'ya ait evin bahçesinden bin 100 kilogram fıstık çalınmasına ilişkin ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kamera görüntülerinden hırsızlığı yaptığı belirlenen M.K, F.K, O.Ç. ve İ.Ö. Bozova ilçesinde ekiplerce yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA
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