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Şanlıurfa Karaköprü'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öğretmen öldü

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir öğretmenin yönetimindeki motosiklet, Büyükalanlı Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde motosikleti bariyere çarpan öğretmen yaşamını yitirdi.

Kent kırsalındaki bir okulda öğretmenlik yapan Ali Fırat Dilsiz (29) yönetimindeki 63 Y 3449 plakalı motosiklet, Büyükalanlı Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dilsiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA
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