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Şanlıurfa Karaköprü'de 5 yıl hapis cezası alan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

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Şanlıurfa Karaköprü'de dolandırıcılıktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonun ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.M. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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