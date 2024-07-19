Emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler Baran'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemede Baran'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Baran'ın evinde hareketsiz halde bulunması üzerine sağlık ekipleri çağrıldı ve yapılan incelemede kalp krizinden öldüğü belirlendi. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİLER
Baran'dan haber alınamaması üzerine, mesai arkadaşları İpekyol Mahallesi'ndeki evine gitti. Eve giren polis memurları Baran'ı hareketsiz görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Eve gelen ekipler, Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.