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Şanlıurfa Haliliye'deki Bakımlı Mahallesi'nde komşu kavgasında 2 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Bakımlı Mahallesi'nde komşular arasında nedeni henüz öğrenilemeyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kırsal Bakımlı Mahallesi'nde komşular arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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