Şanlıurfa Haliliye'deki Bakımlı Mahallesi'nde komşu kavgasında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa Haliliye'deki Bakımlı Mahallesi'nde komşu kavgasında 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Bakımlı Mahallesi'nde komşular arasında nedeni henüz öğrenilemeyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Kırsal Bakımlı Mahallesi'nde komşular arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA