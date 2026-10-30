Şanlıurfa Haliliye'de 41 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, hakkında 17 ayrı mahkeme tarafından arama kararı ve dolandırıcılık ile hırsızlık suçlarından 41 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çalışmada, hakkında 17 ayrı mahkeme tarafından arama kararı bulunan hükümlü yakalandı.

Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplam 41 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA