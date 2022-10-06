Tarihi Gümrük Han'a dökülen atık su şehri karıştırdı! Şanlıurfa Valiliği'ndan açıklama geldi

Şanlıurfa'daki tarihi Gümrük Hanı içindeki su kanalına, bir lokanta çalışanı bidonla bulaşık suyu döktü. Personelin daha sonra da bidonu kanalda yıkadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Valilik'ten yapılan açıklamada, Yapılan inceleme neticesinde ilgili işletme hakkında tutanak tutularak idari yaptırım uygulanmıştır. Gerekli tüm yasal yaptırımlar uygulanacaktır." denildi.

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken kentlerden Şanlıurfa'da, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan ve asırlardır canlılığını koruyan tarihi Gümrük Hanı'nı, her gün yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Sık sık balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl ile bağlantılı olan tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bölgedeki bir lokantanın çalışanı, iş yerinde biriken bulaşık suyunu döktü. İçinde yemek artıklarının da bulunduğu suyu döken kişi, daha sonra da bidonunu kanal suyunda yıkadı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla bölge halkı tepki gösterdi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliği, tarihi Gümrük Hanı içinden geçen suya atık dökülmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya organlarında "Gümrük Hanı'na atık dökme" yönünde haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bahse konu haberde; Balıklıgöl bölgesinde bulunan Gümrük Hanı'nda ciğercilik faaliyeti gösteren işletme tarafından bulaşık atık suyunun Balıklıgöl havzasının olduğu dereye döküldüğü haberi üzerine Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce şikayete konu bölgede gerekli incelemeler yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde ilgili işletme hakkında tutanak tutularak idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca bölgedeki diğer işletmeler de uyarılmıştır. Çevreye karşı bu tür olumsuz davranış gösteren kişi ve işletmelere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Gerekli tüm yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."