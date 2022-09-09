Şanlıurfa haberi! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız, Suruç'ta incelemelerde bulundu
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Şanlıurfa haberleri: AK Parti Şanlıurfa Milletvekilli İbrahim Halil Yıldız, Suruç Kaymakamlığını ziyaret etti.
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekilli İbrahim Halil Yıldız, Suruç Kaymakamlığını ziyaret etti.
Yıldız ile beraberindekiler, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ı makamında ziyaret etti, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yıldız, daha sonra esnaf ziyaretti yaparak vatandaşların taleplerini dinledi.
Milletvekilli Yıldız'a AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Doğan ve partililer eşlik etti.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel