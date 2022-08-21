Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Salih K'nin kullandığı plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 ACC 503 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan Şanlıurfa Güncel Haberler

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