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Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa haber! Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Gelen Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Salih K'nin kullandığı plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 ACC 503 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

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