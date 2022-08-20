Şanlıurfa haber: Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Mustafa A'nın kullandığı 63 l 0990 plakalı tır, Suruç-Birecik kara yolunun Yanaloba mevkisinde sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen bir tırla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan Şanlıurfa Güncel Haberler

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