Şanlıurfa gündem haberleri... Şanlıurfa'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Şanlıurfa haberler: ŞANLIURFA'da, TIR ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA'da, TIR ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Şanlıurfa-Akçakale yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiftçi yönetimindeki 63 YV 489 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Süleyman Ö.'nün kullandığı 63 AEN 505 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada motosikletiyle TIR'ın altına giren Çiftçi, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince Çiftçi, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedaviye alınan Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. TIR'ın sürücüsü Süleyman Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.