Şanlıurfa haberi... ŞANLIURFA - Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu Güncel Haberler Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu. Saha Mahallesi'nde Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Ali M'nin (12) suda batıp çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen arama kurtarma ekiplerince nehirde yapılan aramada Ali M'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Salih Darıcı Fırat Nehri Şanlıurfa Suriye Güncel Haberler

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