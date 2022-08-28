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Şanlıurfa haberi... ŞANLIURFA - Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

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Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Saha Mahallesi'nde Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu Ali M'nin (12) suda batıp çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen arama kurtarma ekiplerince nehirde yapılan aramada Ali M'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Salih Darıcı - Güncel

Fırat Nehri Şanlıurfa Suriye Güncel Haberler

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