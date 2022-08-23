Şanlıurfa gündem haberleri... Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 5 yıllık kalkınma planı hazırlanacak

Şanlıurfa gündem haberi | Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen çalıştayla, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 5 yıllık kalkınma planı belirlenecek.

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen çalıştayla, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın 5 yıllık kalkınma planı belirlenecek.

Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirilen "Karacadağ Kalkınma Ajansı 2024-2028 TRC2 Bölgesi Bölge Planı" çalıştayında, ajansın genel sekreteri Hasan Maral tarafından kalkınma planına ilişkin sunum yapıldı.

Maral, bu kapsamda yürütülecek çalışmalara ilişkin AA muhabirine, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan sorumlu kalkınma ajanslarının 2009'dan beri bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bölgede önemli temel temalardan "tarım", "kırsal kalkınma", "sanayi", "turizm" ve "kültürel miras" sosyal gelişme eksenlerinin, aktörleriyle bir araya gelinerek tartışılacağını anlatan Maral, "Burada plan, kurgu ve vizyon önerisi geliştirdik. Hedef stratejilerimiz var. 4 ayrı oturum yaparak alanında yetkin kişiler, yeni dönem bölge planına ilişkin görüş, öneri, plan ve projelerine ilişkin detaylar verecek. Bu aldığımız bilgiler doğrultusunda mevcut durum analizleri yapılarak, eldeki diğer durum setleri de irdelenerek taslak hazırlanacak." dedi.

Bu planla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziranda yayımladığı genelge doğrultusunda çalışmalara başlandığına işaret eden Maral, 2023'ün ilk yarısında da Cumhurbaşkanı'nın onayıyla gelecek 5 yıllık döneme ilişkin faaliyete geçeceklerini belirtti.

Maral, "Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın önümüzdeki 5 yıllık kalkınma planını hazırlıyoruz. Bunları hazırladıktan sonra potansiyellerimizi harekete geçirecek alanların, yatırım ortamının iyileştirilmesi için atabileceğimiz adımların, beşeri sermaye ve turizm gibi alanlarda kurum ve kuruluşların yapması gereken faaliyetlerin altını doldurmuş alacağız. Yeni stratejilerle 2014-2023 yılları arasında ulaştığımız hedeflerimizin üzerine yeni performans göstergeleri ekleyerek yeni bir kademeye atlamış olacağız." diye konuştu.

Çalıştay, "Üretim ve Dış Ticaret", "Turizm ve Kültürel Miras", "Sosyal Kalkınma" ile "Tarım ve Kırsal Kalkınma" oturumlarıyla sürüyor.