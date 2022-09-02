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Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

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Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

H.E'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Koyunluca Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.B'ye (7) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırılan E.B, kurtarılmadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edilen E.B'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

Sürücü H.E, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Akkurt - Güncel

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