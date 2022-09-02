Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü Güncel Haberler Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. H.E'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Koyunluca Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.B'ye (7) çarptı. 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırılan E.B, kurtarılmadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edilen E.B'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. Sürücü H.E, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Akkurt Şanlıurfa Harran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.