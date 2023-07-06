Şanlıurfa GAMER Personeline Yangına Müdahale Eğitimi Verildi
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Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) görevli personellere yangına müdahale eğitimi düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimde yangın çeşitleri, güvenlik tedbirleri ve yangına ilk müdahale konuları ele alındı. Eğitime 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürü ve diğer ilgili kurumların personelleri katıldı.
Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) görevli personellere yönelik yangına müdahale eğitimi düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığınca GAMER'de görev yapan personel ve yöneticilere yönelik yangın, güvenlik tedbirleri ve yangına ilk müdahale eğitimi verildi.
İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi Amiri İsmet Karaçizmeli, yangın, yangın çeşitleri, güvenlik tedbirleri ve yangına ilk müdahale eğitimi verdi.
Eğitimci Kübra Alkan ise katılımcılara yangın tüpü çeşitleri, yangın tüpü kullanımı ve tüple müdahalede alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.
Eğitim seminerine 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürü Serkan Elmas, Sağlık, AFAD, emniyet, jandarma, orman, çağrı alıcılar ve idari personeller katıldı.