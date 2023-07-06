Şanlıurfa GAMER Personeline Yangına Müdahale Eğitimi Verildi

Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) görevli personellere yangına müdahale eğitimi düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimde yangın çeşitleri, güvenlik tedbirleri ve yangına ilk müdahale konuları ele alındı. Eğitime 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürü ve diğer ilgili kurumların personelleri katıldı.