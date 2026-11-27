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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Kırsal Uğurlu Mahallesi yakınlarındaki bir markette, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kavgaya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA