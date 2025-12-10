Şanlıurfa'dan Gazze'ye 5 tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa'dan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 5 tır gıda malzemesi gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının (İHH) Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle toplanan gıda malzemelerinin yer aldığı 5 tır, Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle Gazze'ye uğurlandı.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, törende yaptığı konuşmada, tırlarda gıda ve battaniye bulunduğunu belirtere,k tüm yardımseverlere teşekkür etti.

Gazze'nin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu dile getiren Atila, kentten son 25 günde 17 tırın Gazze için yola çıktığını aktardı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Ahmet Aslan da Filistin meselesinin tüm insanlığın ortak konusu olduğunu ifade ederek, yardımların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Müftü Yardımcısı Mustafa Erdem'in yaptığı duanın ardından yardım tırları Gazze'ye gönderildi.