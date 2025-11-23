Şanlıurfa'daki Trafik Kazasında İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ölen itfaiye eri Hüseyin Koçtaş için memleketi Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında ölen itfaiye eri Hüseyin Koçtaş'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde defnedildi.
Suruç-Mürşitpınar kara yolu kırsal Yalınca Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiye eri Hüseyin Koçtaş (25) için Bahçe İtfaiye Amirliği önünde tören düzenlendi.
Koçtaş'ın yakınları, Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu ile itfaiye personelinin katıldığı cenaze töreninin ardından Koçtaş'ın cenazesi Nohut köyü mezarlığına götürülerek toprağa verildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel