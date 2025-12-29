Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiden cenazeleri bulunan 3 kuzen toprağa verildi.

Halil Gündüz (42) yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip etti.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Araç içerisinde bulunan H.G. (42), isimli vatandaşımız ve 3 çocuk maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, belediye, emniyet, jandarma ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Şıldak, otomobilin bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldığını söyledi.

Otomobilde 5 kişinin bulunduğunu, düştükten kısa süre sonra araçtaki bir kişinin kendi imkanlarıyla sudan çıktığını belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerimizin çalışması sonucu, 3 vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Üzüntümüz büyük. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Araç sürücüsünün aracın içinde olmadığını gördük. Arama çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Şıldak, kayıp kişinin sürücü Halil Gündüz olduğunu, hayatını kaybedenlerin ise Gündüz'ün oğlu ile iki yeğeni olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ise ihbarın hemen ardından ekiplerin kısa sürede olay yerine vardığını belirterek, "Yoğun akıntı nedeniyle aracı çıkarmak kolay olmadı. Ölenlere rahmet diliyoruz, geride kalanlara sabırlar diliyorum. İnşallah kayıp kişi bir an evvel bulunur. Okullar bugün yoğun kardan dolayı tatil edildi. Sürücü, oğlunu ve yeğenlerini okula götürüyormuş, tatil olduğunu duyunca geri eve götürüyormuş." dedi.

3 kuzen defnedildi

Otomobildeki 4 kişiden 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, kayıp baba Halil Gündüz için arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması dolayısıyla sabaha kadar ara verildi.

Cenazeler ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Yaşları 15 olan 3 kuzen Ali, Mustafa ve Ömer Gündüz, Hayati Harrani Aile Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gündüz ailesinin yakınlarının yanı sıra Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ve diğer ilgililer katıldı.