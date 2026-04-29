Şanlıurfa'daki kazada ölen 3 kişi, otogara gidiyormuş

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Zeliha Demir (53) ile komşuları Nahide Mermer (57) ve Mahmut Kılıç (55) toprağa verildi. Zeliha Demir'in, 2 komşusuyla birlikte Muğla'dan kendisini ziyarete gelen kızı Ebru Demir'i (22) otogara götürürken kazanın yaşandığı belirtildi.

Günışığı Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlardaki 8 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Müslüm M.'nin (54) kullandığı 34 DT 325 plakalı otomobildeki Zeliha Demir ve Mahmut Kılıç ile Nahide Mermer doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılar Ayşegül B. (23), Müslüm M., İdan D. (50), Ebru Demir ve İbrahim Halil Y.'nin (30) hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Zeliha Demir'in, özel güvenlik görevlisi olduğu Muğla'dan kendisini ziyarete gelen kızı Ebru'yu, komşuları Nahide Mermer ve Mahmut Kılıç ile birlikte Müslüm M.'nin kullandığı otomobille otogara götürürken kazanın yaşandığı bildirildi.

Ölen 3 kişinin cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşamını yitirenler ilçeye bağlı Karşıyaka Yeni Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk

2 yıldır aydınlatılamayan olay için düğmeye basıldı: Özel ekip kurduk

Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi