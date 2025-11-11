Şanlıurfa'daki Düğününe Silahlı Saldırı: 7 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen bir düğünde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde ve hastane önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel