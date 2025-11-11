Şanlıurfa'daki Düğününe Silahlı Saldırı: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düğünde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde ve hastane önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.