Şanlıurfa'da Arapça bayraklı düğün konvoyu! Görüntüleri izleyenler "Bu ne rahatlık" diyor

Göçmenlerin yoğunluk oluşturduğu kentlerden biri olan Şanlurfa'da, dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Kentte bir grubun konvoy yaparak Arapça bir bayrak açıp slogan attıkları görüldü.

YANKI UYANDIRDI

Akşam saatlerinde çekilen görüntüler, çevredeki vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Söz konusu konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları: