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Şanlıurfa'da Arapça bayraklı düğün konvoyu! Görüntüleri izleyenler "Bu ne rahatlık" diyor

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Düzensiz göçmen sorunuyla mücadele ederken Şanlıurfa'da çekildiği iddia edilen görüntüler gündem yarattı. Videoda, araç konvoyunda bir grubun Arapça bayrak açarak slogan attıkları görülüyor.

Göçmenlerin yoğunluk oluşturduğu kentlerden biri olan Şanlurfa'da, dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Kentte bir grubun konvoy yaparak Arapça bir bayrak açıp slogan attıkları görüldü.

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Akşam saatlerinde çekilen görüntüler, çevredeki vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Söz konusu konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Şanlıurfa'daki Arapça bayraklı konvoy!

Şanlıurfa'daki Arapça bayraklı konvoy!

Şanlıurfa'daki Arapça bayraklı konvoy!

Şanlıurfa'daki Arapça bayraklı konvoy! İzleyenlerin tepkisini çekiyor

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Şanlıurfa Güncel Haberler

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