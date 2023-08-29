Şanlıurfa'da Arapça bayraklı düğün konvoyu! Görüntüleri izleyenler "Bu ne rahatlık" diyor
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Düzensiz göçmen sorunuyla mücadele ederken Şanlıurfa'da çekildiği iddia edilen görüntüler gündem yarattı. Videoda, araç konvoyunda bir grubun Arapça bayrak açarak slogan attıkları görülüyor.
Göçmenlerin yoğunluk oluşturduğu kentlerden biri olan Şanlurfa'da, dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Kentte bir grubun konvoy yaparak Arapça bir bayrak açıp slogan attıkları görüldü.
YANKI UYANDIRDI
Akşam saatlerinde çekilen görüntüler, çevredeki vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Söz konusu konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.
İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:
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