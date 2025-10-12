Haberler

Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazaya 3 otomobilin karıştığı belirtilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde 63 AFV 259, 34 CFC 728 ve 06 EM 497 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı.

Kazada 10 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
