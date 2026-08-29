Haberler

Şanlıurfa'da Otobüs Tıra Çarptı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Otobüs Tıra Çarptı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Cumali T'nin (30) kullandığı 53 HB 601 plakalı yolcu otobüsü, kırsal Örçünlü Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Mehmet O. (42) yönetimindeki 06 FUA 22 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan Şeyma K. (30) ve Saadet T. (61) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel vatandaşı azarladı: Lanet olsun

Özgür Özel'den vatandaşa beklenmedik azar! Sinirden küplere bindi
Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Saç ektiren futbolcu bin pişman oldu
Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık

Galatasaray'ın rakibinde görülmemiş sakatlık
Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Yunus'u delirten olay: O ne oğlum?