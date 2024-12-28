Şanlıurfa'da Yoğun Sis Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi

Şanlıurfa'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Yüksek kesimlerde yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya uçuşlar iptal edilirken İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket eden 2 uçak Gaziantep ve Malatya'ya, Ankara'dan hareket eden uçak ise Gaziantep'e yönlendirildi.