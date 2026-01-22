Haberler

Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle trafik aksaklıklarını önlemek amacıyla bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarına 205 araç ve 804 personel ile devam ediyor.

Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.

Büyükşehir Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, karla mücadele çalışmalarının sahada 205 araç ve 804 personelle sürdürüldüğü belirtildi.

Paylaşımda, yol açma ve tuzlama çalışmalarının kesintisiz devam ettiği, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ekiplerin görev başında olduğu kaydedildi.

Viranşehir-Diyarbakır kara yolu ulaşıma kapatıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanabilecek aksamaların önlenmesi amacıyla Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu üzerinde Mardin'den Gaziantep istikametine, Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine, Organize Sanayi bağlantısından Gaziantep istikametine, tırların trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Ayrıca Viranşehir-Diyarbakır yolu ulaşıma kapatılmıştır."

Kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmaması gerektiğini ifade eden Şıldak, şöyle devam etti:

"23 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde hizmet veren özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışmalarına 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlıkları bulunan personel ile hamileler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa-Siverek yolu tır ulaşımına kapatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, yol şartları göz önüne alınarak Şanlıurfa-Siverek yolunun karşılıklı olarak tır ulaşımına kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Güneybatı çevre yolunda Akçakale Kavşağı'na kadar olan bölüm tüm taşıt trafiğine kapatılmıştır. Ayrıca kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmaması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
