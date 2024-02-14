Şanlıurfa'da Yıldırım İsabet Etti: 3 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Fırat Mahallesi Küme Evler'de, Serkan Giray'a ait çiftlikteki ahıra yıldırım isabet etti.

Ahır sahibinin durumu bildirmesiyle olay yerine Siverek Belediyesi, DEDAŞ ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, 3 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Telef olan hayvanlar, gömülmek üzere Siverek Belediyesi ekiplerince götürüldü.