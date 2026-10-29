Şanlıurfa'da yedek lastikteki 2 kilo 100 gram uyuşturucu nedeniyle 1 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, taksinin yedek lastiğine gizlenmiş 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan taksi sürücüsü, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA