Haberler

Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, mahsur kalan 15 kişi tahliye edildi: O anlar kamerada

Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, mahsur kalan 15 kişi tahliye edildi: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da etkili olan yağışlar nedeniyle bir sitede istinat duvarı çöktü. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 15 kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etti. Olayda yaralanan olmadı.

ŞANLIURFA'da iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken; binada mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından kentte etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte binanın birinci kat dış cephesi ile giriş katındaki duvarlarda da yıkım meydana geldi. Çökme anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 15 kişi, yangın merdiveni kullanılarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, bina ve çevresinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Avrupa ülkesinin lideri iran'a saldırı için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest