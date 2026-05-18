Şanlıurfa'da mezarlıkta bulunan ceninlerle ilgili 4 kişi adli kontrolle serbest

ŞANLIURFA'da Yeni Aile Mezarlığı'nda bir varil içerisinde bulunan 21 ceninle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün kentteki Yeni Mezarlık'ta meydana geldi. Mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti. Üzerlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu öne sürülen ceninler için polise ihbarda bulunuldu. Mezarlığa sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin gömülmek üzere kim tarafından getirildiği ve neden bir kenara bırakıldığıyla ilgili çalışma başlattı. Düşük ve kürtajla alındığı değerlendirilen ceninler için bölgede güvenlik önlemi alındı. Ceninler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan çok yönlü soruşturma kapsamında, ihmali ve kusuru bulunduğu iddia edilen 1 gassal, 1 hastane çalışanı ve 2 belediye personeli olmak üzere toplam 4 kişi polis ekiplerince incelenen kamera kayıtlarının ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı