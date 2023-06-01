Şanlıurfa'da uyuşturucu suçundan aranan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan zanlı yakalandı. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında yakalama kararı olan B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.