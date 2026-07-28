Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde motorize ekiplerce, 4 şüphelinin üst ve araç aramalarında 63 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA