Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 fişek ele geçirildi; 1 şüpheli ev hapsine, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa ve Birecik Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 3 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca ve 72 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.