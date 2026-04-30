Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Kent merkezi ile Suruç ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 512 uyuşturucu hap, 13,64 gram eroin ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, biri savcılık ifadesinin ardından 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 32 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.