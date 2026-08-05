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Bozova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bozova'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yasa dışı kenevir ekildiği belirlenen adreste yapılan aramada, 610 kök kenevir ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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