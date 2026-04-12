Şanlıurfa'da araçtaki valizde 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bir araçta bulunan valizde 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda arama yapılan araçtaki valizde 12 parça halinde 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz