Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan ilçesinde bir aracı durdurdu.

Dedektör köpeğin de yardımıyla araçta yapılan aramada 3 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.