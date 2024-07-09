Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi ve 1 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir aracı durdurarak yapılan aramada esrar buldu.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan ilçesinde bir aracı durdurdu.
Dedektör köpeğin de yardımıyla araçta yapılan aramada 3 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.