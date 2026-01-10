Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri 2 kilogram esrar ele geçirirken, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Siverek ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan aramada, 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel